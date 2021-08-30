Al Jazeera: одна из выпущенных в сторону аэропорта Кабула ракет попала по его территории
Одна из пяти ракет, выпущенных в понедельник утром в направлении международного аэропорта Кабула, попала на территорию воздушной гавани. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ).
По его сведениям, ракеты были выпущены с севера страны. Какая именно сила выпустила эти ракеты, не уточняется.
Ранее агентство Reuters информировал
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