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Al Jazeera: одна из выпущенных в сторону аэропорта Кабула ракет попала по его территории

Al Jazeera: одна из выпущенных в сторону аэропорта Кабула ракет попала по его территории

Одна из пяти ракет, выпущенных в понедельник утром в направлении международного аэропорта Кабула, попала на территорию воздушной гавани. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ).

По его сведениям, ракеты были выпущены с севера страны. Какая именно сила выпустила эти ракеты, не уточняется.

Ранее агентство Reuters информировало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, из которого в настоящее время проводится эвакуацию иностранных граждан и афганцев после захвата талибами власти в стране.


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