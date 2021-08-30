Самое важное для Армении - право армян Арцаха жить свободно на собственной земле: посол РА в Италии 

Посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян приняла участие в ежегодной церемонии вручения премии «Premio Marzani», организованной Ассоциацией «Кампания Европа-Средиземноморье», на которой ей была вручена награда. В своем выступлении она рассказала о последствиях войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах.

Как сообщает «Арменпресс», в своем выступлении посол представила последствия войны, развязанной Азербайджаном против мирного населения Арцаха в сентябре прошлого года. Она рассказала о роли Турции в этой войне, о невозврате Азербайджаном армянских пленных, что предусмотрено в заявлением от 9 ноября. О том, что на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, Азербайджан уничтожает памятники многовекового армянского культурного и религиозного наследия. Посол отметила, что, хотя война остановлена, вопрос статуса Арцаха до сих пор не решен.

Она отметила, что для армянской стороны самым важным является право арцахских армян жить свободно на своей земле, единственным способом реализации которого является признание права на самоопределение. Цовинар Амбарцумян рассказала и о посягательствах азербайджанских Вооруженных сил на суверенную территорию Армении и о территориальных устремлениях властей этой страны. Посол также проинформировала присутствующих о пантюркских программах Турции, их опасностях и ее стремлении объединиться с Азербайджаном через территорию Армении.

Церемония вручения премии проходила в Сан-Джорджо-дель-Санио. Она проводится под эгидой Министерства иностранных дел Италии, Палаты депутатов Италии, Делегации Европейской комиссии в Италии, округа Беневенто провинции Кампания, Торговой палаты Беневенто, Союза журналистов провинции Кампания, Университа Санио и города Сан-Джорджо-дель-Санио.

В мероприятии, организованном городом Сан-Джорджо-дель-Санио, участие приняли и послы Ирака и Лиги арабских государств в Италии.

Цовинар Амбарцумян была награждена премией «Premio Marzani», которая присуждается журналистам, писателям, дипломатам, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в укрепление мира и дружбы между народами. Церемонии награждения предшествовало обсуждение отношений между Италией и Италией, а также ситуации в Армении.

Спикерами на мероприятии были мэр Сан-Джорджо-дель-Санио, бывший член Палаты представителей Марио Пепе, Талал Крайс, журналист информационного агентства Asadakah, Энцо Парсиале, президент Средиземноморской ассоциации Европейской кампании, известные журналисты и общественные деятели. Присутствовали представители СМИ, политических кругов, общественные деятели и другие лица.