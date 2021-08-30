Арестован азербайджанский военнослужащий, обнаруженный в одном из домов Мартакерта

Азербайджанский военнослужащий, задержанный 26 августа в одном из домов Мартакерта, арестован.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Следственный комитет Республики Арцах.

В Следственном комитете Арцаха ранее сообщили, что к производству принято уголовное дело, возбужденное по факту незаконного пересечения военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана Джамилем Бабаевым государственной границы Республики Арцах, угрозы убийства несовершеннолетних жителей дома одного из домов Мартакерта и шпионажа.

Джамиль Бабаев был задержан 26 августа.