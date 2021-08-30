31 августа будет прекращена подача газа в некоторые районы города Аштарак

Для проведения плановых работ 31 августа с 10:00 до 18:00 будет остановлено газоснабжение потребителей районов Гитаван-2 и Нарек города Аштарак Арагацотнской области и прилегающих общественных объектов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Газпром Армения» и обращается с просьбой соблюдать правила безопасности.