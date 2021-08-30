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31 августа будет прекращена подача газа в некоторые районы города Аштарак

31 августа будет прекращена подача газа в некоторые районы города Аштарак

Для проведения плановых работ 31 августа с 10:00 до 18:00 будет остановлено газоснабжение потребителей районов Гитаван-2 и Нарек города Аштарак Арагацотнской области и прилегающих общественных объектов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Газпром Армения» и обращается с просьбой соблюдать правила безопасности.


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