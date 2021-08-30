В Армении подтверждено 275 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 373 заболевших

По состоянию на 11:00 30 августа в Армении подтверждено 275 новых случаев заражения COVID-19, 373 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов. За последние сутки проведено 4 671 тестов. Всего проведено 1 534 770 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 241 611 случаев заражения COVID-19, 226 665 из которых вылечились, есть 4 830 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 964 пациента.

Зарегистрировано 1 152 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.