Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число погибших из-за коронавируса в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным на 03.05 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигает 4 500 135. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 216,3 миллиона.

Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – более 637 тысяч.