В Армении от COVID-19 проведено 275 138 вакцинаций

В Армении по состоянию на 29 августа от COVID-19 проведено 275 138 вакцинаций, из которых первая доза привита 176 552 гражданам, вторая - 98 586.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, напомнив, что вакцинация «Коронаваком» (2-ая доза), «АстраЗенекой», «Спутником V» и «Синофармом» проводится среди лиц 18 лет и старше, по принципу добровольности.

Вакцинация проводится в организациях первичной помощи по охране здоровья, во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.