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Арарат Мирзоян в Москве встретится с Сергеем Лавровым и со Станиславом Засем

Арарат Мирзоян в Москве встретится с Сергеем Лавровым и со Станиславом Засем

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30-31 августа с рабочим визитом будет в Российской Федерации.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в Москве состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В рамках визита также запланирована встреча с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.


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