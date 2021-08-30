Арарат Мирзоян в Москве встретится с Сергеем Лавровым и со Станиславом Засем

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30-31 августа с рабочим визитом будет в Российской Федерации.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в Москве состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В рамках визита также запланирована встреча с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.