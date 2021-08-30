Арарат Мирзоян в Москве встретится с Сергеем Лавровым и со Станиславом Засем
10:32, 30 Август, 2021
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30-31 августа с рабочим визитом будет в Российской Федерации.
Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в Москве состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В рамках визита также запланирована встреча с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.
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