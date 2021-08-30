Омбудсмен представит международным структурам новые факты нарушений прав жителей Армении Азербайджаном

Защитник прав человека Армении 30 августа международным структурам, а также государственным органам РА и организациям Гражданского общества РА направит очередное официальное сообщение о преднамеренном поведении азербайджанцев в отношении граждан Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в официальном сообщении Омбудсмена.

«Утром 29 августа с 11:00 азербайджанские военнослужащие умышленно подожгли территории рядом со своими палатками, находящиеся у сел Сотк и Кут.

В течение дня пламя у села Сотк Гегаркуникской области было потушено, но у села Кут оно, вследствие погодных условий, распространилось. Опубликованные фотографии показывают состояние на текущий момент.

Хочу особо отметить, что в этих местах есть луга и поля жителей поселков, которые попросту будут уничтожены огнем. Учитывая, что азербайджанские Вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Республики Армения, и находятся в непосредственной близости от сел, эти пожары представляют реальную угрозу и для мирного населения сел.

Проверки сигналов, поступающих от жителей, доказывают, что эти диверсионные преступные действия, направленные против гражданского населения Республики Армения совершаются умышленно. Во-первых, азербайджанские военнослужащие хорошо осведомлены о том, что они находятся на пастбищах, лугах и пахотных землях, принадлежащих гражданским лицам, и что люди не могут использовать территории, прилегающие к азербайджанским позициям, так как при приближении они открывают стрельбу.

Кроме того, азербайджанские военнослужащие представляют, что при этих погодных условиях огонь будет стремительно распространяться на территории, принадлежащие людям, лишая их источников средств к существованию. Они также осознают, что эти пожары пугают людей, и делают это с определенной целью запугивания гражданского населения.

Отход азербайджанских Вооруженных сил от дорог, села и общин Армении не имеет альтернативы. Это гарантия прав жителей пограничных общин РА, их мирной и безопасной жизни.

Последние действия Азербайджана в Сюнике, Гегаркунике и в Арарате, в том числе и ведущаяся стрельба, свидетельствуют о том, что они становятся все более опасными для гражданских жителей, имеют преднамеренность. Они стали направленными, а нарушения прав носят массовый характер», - отмечает Арман Татоян.