“Новая книга” -26/21: три армянских автора в разных рубриках

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник “Арменпресс” знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе “Арменпресс” выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Лилит Багдасарян: Locus morbi

Человек, который постоянно должен был совершенствоваться в повседневной жизни и в обществе, в какой-то момент дал трещину, что связало его с более глубокими слоями существования, в то же время, заставило глубже почувствовать жизнь и себя. Автор говорит о литературе и любви или о любви, с которой начинается пророческая и бессрочная литература. Так locus morbi - очаг поражения. Это трещина в жизни - полость, в которой ощущения и осознание, познание и анализ и все, что создает человека, постоянно наполняет его. Латынь, как источник языков, свидетельствует о постоянном присутствии прошлого и обобщает время. Nihil novi sub sole: Ничего не ново под солнцем.

Эта книга является неотъемлемой частью жизни автора, единственным фактом и вещественным доказательством. Книга издана издательством “Гркамол”.

Детско-юношеская литература

Анушаван Погосян: Перед бурей

Повесть “Перед бурей” - первая книга Анушавана Погосяна. Описанные в повести события происходят в Древней Греции, в Константинополе и в Ливии. Герои книги - армянские и греческие юноши, в поисках жемчуга на дне моря они находят клад, и, купив парусник, отправляются в дальнее путешествие, чтобы помочь одной несчастной семье. Их ожидают различные приключения и, в конце концов, они спасают не только эту семью, но и рудокопов, осужденных на рабские работы в Ливии. Книга издана издательством “Эдит принт”.

Документальная литература

Григор Бадалян: Психология оценки достоверности информации и невербального поведения.

Основная цель работы - научить читателя замечать явные и скрытые проявления невербального поведения человека. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что учебное пособие предназначено для спецслужб, некоторых правоохранительных органов, организаций, предоставляющих переговорные услуги, предпринимателей, лиц, занимающихся нетворкингом, практических психологов, всех тех, кто хочет во время общения “прочитать» человека, оценить полученную информацию, ее достоверность. Словом, обусловить успех своей деятельности путем общения. Книгу выпустило издательство “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.