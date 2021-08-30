В Армении впервые при содействии государства реализуется программа тепловой модернизации зданий

В рамках сотрудничества государство-община-ПРООН в Армении впервые будет реализована программа, направленная на тепловую модернизацию зданий, благодаря которой во многих общинах будут снижены затраты жителей на отопление, на потребление энергии, также будут снижены и выбросы связанных с ними газов. Все это реализуется программой государственного субсидирования, в рамках которой государство предоставит 55-70% софинансирования.

О программе «Снижение инвестиционных рисков для энергоэффективной модернизации зданий», а также о сокращении потребления энергии в многоквартирных домах, увеличении временных рабочих мест, обслуживании зданий и о других вопросах «Арменпресс» беседовал с координатором программы ПРООН по изменению климата, Дианой Арутюнян.

Основная цель проекта - сокращение выбросов парниковых газов.

«Эта программа реализуется Программой развития ООН в Армении при финансировании Зеленого климатического фонда при координации Министерства окружающей среды РА. Основной целью проекта является сокращение выбросов парниковых газов, как экологической проблемы в борьбе с изменением климата. Причина в том, что Армения как импортер, а не экспортер энергии заинтересована в своей энергетической независимости. Мы изучили, где потребляется энергия, откуда происходят основные выбросы, и выяснили, что крупнейшими потребителями в Армении являются жилые здания, жилищный сектор. Таким образом, мы сможем разрешить двойную проблему, сократим использование топлива, связанные с этим выбросы парниковых газов, также решим и социальную проблему», - сказала Арутюнян.

В результате сотрудничества между ПРООН и Министерством территориального управления и инфраструктуры Республики Армения энергоэффективная модернизация многоквартирных домов в 2020 году впервые была включена в перечень мероприятий, предусмотренных программой государственного субсидирования.

«В первый год заявки на термомодернизацию 125 зданий поступили из 14 общин Армении, из которых 110 были одобрены. В настоящее время на разных стадиях реализации находится 55 многоквартирных домов в Веди, Спитаке, Каджаране, Дилижане, Берде, Ахтале, Степанаване, Ташире, Иджане и Аштараке. В ближайшее время начнутся работы по термомодернизации 29 29 зданий, заявки на которые были одобрены в прошлом году, но финансирование будет осуществляться в новой пропорции. Тепловая модернизация проводится в основном в зданиях, которые изначально имели плохую теплоизоляцию, были построены без учета потерь энергии», - сообщила Диана Арутюнян.

Тепловая модернизация будет проводиться и частично и полностью

«В случае частичной термомодернизации утепляется крыша здания, в местах общего пользования, в подъездах зданий, в подвалах устанавливаются энергоэффективные двери и окна, будет изменена и система освещения. В случае полной термомодернизации, утепляются внешние стены здания, также и подвал», - продолжила Диана Арутюнян.

Программу «Снижение инвестиционных рисков для энергоэффективной модернизации зданий» планируется завершить в 2024 году.

Лилит Демурян

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