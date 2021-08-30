Reuters: системы ПВО США перехватили не менее пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула

Не менее пяти ракет были выпущены в понедельник утром по территории аэропорта Кабула, несколько из них были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на неназванного чиновника США сообщило агентство Reuters.

По его данным, пока нет информации о потерях среди американских военнослужащих.

В воскресенье, 29 августа, американские силы нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телекомпании CNN, жертвами удара стали девять человек.