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Президент Турции заявляет о готовности нормализовать отношения с Арменией

Президент Турции заявляет о готовности нормализовать отношения с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  прокомментировал   вопрос о нормализации отношений с Арменией.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, президент Турции в беседе с журналистами, ссылаясь на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что из Турции поступают позитивные сигналы в плане установления мира в регионе, сказал, что Турция готова к постепенной нормализации отношений с Арменией.

Эрдоган сказал, что регион нуждается в конструктивном подходе. "Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении", - сказалРеджепТайипЭрдоган. 

По словам президента Турции, заниматься экономическим развитием и создавать условия для сотрудничества можно только после обеспечения прочного мира.

Эрдоган вновь упомянул так называему «Платформушести», в которой  могут принять участие Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Армения и Грузия. По его словам, если организация такой платформы  станет возможной, в регионе будет намного спокойнее. 

Он добавил, что в регионе нужно прокладывать железные, автомобильные дороги, "которые свяжут страны, и, таким образом, многие проблемы будут преодолены".

 

27 августа на заседании правительства РА премьер-министр Никол Пашинян заявил, что есть определенные позитивные сигналы из Турции в плане регионального мира. «Мы будем оценивать эти сигналы: на положительные сигналы мы ответим положительным сигналом», - сказал премьер-министр РА.


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