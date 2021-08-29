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Талибы объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане. СМИ

Талибы объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане. СМИ

Радикальное движение «Талибан» объявило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил местный телеканал 1TV в записи в микроблоге Twitter. 

Конкретной даты возобновления спортивных мероприятий в Афганистане не установлено.


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