Талибы объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане. СМИ
Радикальное движение «Талибан» объявило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил местный телеканал 1TV в записи в микроблоге Twitter.
Конкретной даты возобновления спортивных мероприятий в Афганистане не установлено.
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