ДТП на трассе Сисиан-Ереван:есть пострадавшие и жертвы

В Сюникский региональный антикризисный центр 29 августа в 10:04 часов поступил звонок о том, что на 28-м километре трассы Сисиан-Ереван близ села Сарнакунк произошла авария.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Opel Zafira (водительA․Б․, 1972 г/р) и NissanSunny(водительA․Г․, 1971 г/р), в результате чего водитель Nissan Sunnyскончался на месте.

Спасатели вынесли тело А.Г. из машины, поднесли к скорой, а машины обесточили и закрыли вентили газовых баллонов.

Водитель и пассажир автомобиля Opel Zafira(Г.Б. 1975 г/р) и пассажиры автомобиляNissan Sunny(А.М., 1978 г/р), (К.Г. 2005 г/р) и Н.Г. были госпитализированы в МЦ Сисиана, где медики оценили состояние А.Б. и Г.Б. как среднетяжелое, а А.М. и К.Г. – как тяжелое. Н.Г. скончался.