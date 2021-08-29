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ДТП на трассе Сисиан-Ереван:есть пострадавшие и жертвы

ДТП на трассе Сисиан-Ереван:есть пострадавшие и жертвы

В Сюникский региональный антикризисный центр 29 августа в 10:04 часов  поступил звонок о том, что на 28-м километре трассы Сисиан-Ереван близ  села Сарнакунк произошла авария. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что столкнулись автомобили  Opel Zafira (водительA․Б․, 1972 г/р) и NissanSunny(водительA․Г․, 1971 г/р), в результате чего водитель Nissan Sunnyскончался на месте. 

Спасатели вынесли тело А.Г. из машины, поднесли к скорой, а машины обесточили и закрыли вентили газовых баллонов.

Водитель и пассажир автомобиля Opel Zafira(Г.Б. 1975 г/р)  и пассажиры автомобиляNissan Sunny(А.М., 1978 г/р), (К.Г. 2005 г/р)  и Н.Г. были госпитализированы в МЦ Сисиана, где  медики оценили состояние А.Б. и  Г.Б. как  среднетяжелое, а А.М. и К.Г. – как тяжелое. Н.Г. скончался.

 


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