Сборная Армении провела последнюю тренировку перед вылетом в Северную Македонию

Сборная Армении по футболу провела последнюю тренировку перед отъездом в Северную Македонию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Из опубликованных фотографий видно, что в тренировке принимал участие и вратарь Давид Юрченко, участие которого в предстоящих играх команды вызывает сомнения —из-за травмы.

2 сентября в рамках квалификационного этапа Чемпионата мира сборная Армении по футболу встретится с командой Северной Македонии. 5 сентября наша сборная примет команду Германии, а 8 сентября в Ереване померится силой с командой Лихтенштейна. Сборная Армении лидирует в турнирной таблице группы J,набрав 9 очков после первых трех игр.