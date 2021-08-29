Месси заявлен на предстоящий матч PSG: он может дебютировать во французском клубе

Аргентинский нападающий PSG Лионель Месси может отметить «новоселье» в составе французского клуба в матче 4-го тура чемпионата Франции Reims—ParisSaintGermain, который состоится 29 августа.

Как передает Арменпресс, Месси впервые включен в заявочный лист команды после перехода в PSG.

В заявкеPSG есть также бразильский нападающий Неймар, который не принимал участия ни в одном матче начавшегося сезона.

Французский нападающий Килиан Мбапе также находится в заявке французского клуба: слухи о его переходе в Real не прекращаются. Матч между «Реймсом» и PSG состоится 29 августа и начнется в 22:45 по ереванскому времени.