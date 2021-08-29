Афганистан: талибы убили певца Фавада Андараби

Боевики Талибана убили певца Фавада Андараби в северо-восточной провинции Афганистана Баглан.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По данным источника агентства, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.

О смерти исполнителя фольклорных песен также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.