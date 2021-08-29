Афганистан: талибы убили певца Фавада Андараби
13:09, 29 Август, 2021
Боевики Талибана убили певца Фавада Андараби в северо-восточной провинции Афганистана Баглан.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник.
По данным источника агентства, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.
О смерти исполнителя фольклорных песен также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.
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