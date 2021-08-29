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Афганистан: талибы убили певца Фавада Андараби

Афганистан: талибы убили певца Фавада Андараби

Боевики Талибана убили певца Фавада Андараби в северо-восточной провинции Афганистана Баглан. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает агентство РИА Новости  со ссылкой на свой источник.

По   данным источника агентства, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.

О смерти исполнителя фольклорных песен  также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

 

 

 


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