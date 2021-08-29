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Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю трагического инцидента в Жамбылской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в  послании говорится:

 

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, выражаю мои искренние соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. 

 

Передайте, пожалуйста, мои слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.

 

 


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