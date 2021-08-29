Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана
12:57, 29 Август, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю трагического инцидента в Жамбылской области.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:
“Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, выражаю мои искренние соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области.
Передайте, пожалуйста, мои слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен