Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю трагического инцидента в Жамбылской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, выражаю мои искренние соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области.

Передайте, пожалуйста, мои слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.