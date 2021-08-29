COVID-19: в Армении подтверждено 383 новых случая

По состоянию на 11:00 часов 29 августа в Армении подтверждено 383 новых случая заболевания коронавирусом, 329 человек выздоровели, зарегистрировано 11 случаев смерти. За сутки было выполнено 5618 тестов.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

В целом в Армении подтверждено 241 336 случаев коронавируса: из них 226 292 человек вылечились, 4807 - умерли. В настоящее время фактическое лечение от коронавируса проходят 9086 пациентов. Всего было проведено 1 530 099 тестов.