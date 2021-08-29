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COVID-19: в Армении подтверждено 383 новых случая

COVID-19: в Армении подтверждено 383 новых случая

По состоянию на 11:00 часов 29 августа в Армении подтверждено 383 новых случая заболевания коронавирусом, 329 человек выздоровели, зарегистрировано 11 случаев смерти. За сутки было выполнено 5618 тестов.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения  Республики Армения. 

В целом  в Армении подтверждено 241 336 случаев коронавируса: из них  226 292 человек вылечились, 4807 - умерли. В настоящее время фактическое лечение от коронавируса проходят 9086 пациентов. Всего было проведено 1 530 099 тестов.


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