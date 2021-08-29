Противник стрелял по армянским позициям в районе Сотка․ Началась интенсивная перестрелка

29 августа с 00:20 часов ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия по армянским позициям, расположенным в Гегаркуникском районе армяно-азербайджанской границы, в частности, в Сотке.

Как передает Арменпресс, Минобороны РА сообщает: после ответных действий армянских позиций началась интенсивная перестрелка, продолжавшаяся около двух часов.

В 02.25 часа к азербайджанским позициям подъехала машина скорой помощи, после чего армянская сторона прекратила огонь, позволив противнику эвакуировать раненых.

С армянской стороны пострадавших нет.