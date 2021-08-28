ВАрцахе выстрелом противника ранен военнослужащий

28 августа около 15:20 часовВС Азербайджана в очередной раз пошли на провокацию, нарушив режим прекращения огня и открыв огонь по военным позициям Армии обороны в направлении поселка Тагавард в Арцахе.

Как передает Арменпресс, Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что в результате провокации со стороны вооруженных сил Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий-срочник, рядовой Аргишти Тигранович Шахназарян.

Огонь противника был подавлен ответными действиями подразделений Армии обороны.