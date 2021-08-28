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ВАрцахе выстрелом противника ранен военнослужащий

ВАрцахе выстрелом противника ранен военнослужащий

28 августа около 15:20 часовВС Азербайджана в очередной раз  пошли на  провокацию, нарушив режим прекращения огня и открыв огонь по военным позициям Армии обороны в направлении поселка Тагавард в Арцахе.

Как передает  Арменпресс,  Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что в  результате  провокации со стороны вооруженных сил Азербайджана огнестрельное ранение получил военнослужащий-срочник, рядовой Аргишти Тигранович Шахназарян. 

Огонь противника был подавлен ответными действиями подразделений  Армии обороны.

 


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