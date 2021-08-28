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Противник обстрелял село Кут: повреждены крыши домов

Противник обстрелял село Кут: повреждены крыши домов

Вчера вечером, 27 августа, вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по приграничному селу Кут Гегаркуникской области – нацелившись при этом на  мирное население.

Информацию в беседе с  Арменпресс подтвердила глава общины Кут Сима Читчян, отметив, что противник стрелял по домам людей, повредив крыши.

«Пробито несколько крыш, поцарапаны стены нескольких домов. Слава богу, других повреждений не было», - сказала она, добавив, что у нее  создалось впечатление, что враг умышленно вел огонь в направлении села.

По словам Читчян, стрельба  велась с 22:00 до 23:00. К счастью, на улице в это время никого не было, и никто из жителей не пострадал. Стрельба велась из разных видов огнестрельного оружия: винтовок, пулеметов. После этого не было  перестрелок или  других инцидентов. 

По словам Симы Читчян, в настоящее время общая обстановка в селе спокойная.

Кут - одно из приграничных сел Гегаркуника, которое находится рядом с селом Сотк, по дороге в Карвачар. Кут является частью укрупненной общины Гегамасар. В течение последнего месяца на этом участке армяно-азербайджанской границы  постоянно происходили   перестрелки и другие  инциденты.

 


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