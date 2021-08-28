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Российские миротворцы обеспечили безопасность перевозки стройматериалов и техники по дорогам Арцаха

Российские миротворцы обеспечили безопасность перевозки стройматериалов и техники по дорогам Арцаха

Российские миротворцы обеспечили безопасность при сопровождении колонны большегрузных автомобилей со строительными техникой, материалами и продовольствием для восстановления инфраструктуры населенных пунктов.

Военнослужащие военной полиции сопроводили одну колонну из порядка 50 единиц автомобильной техники по маршруту Шуши - Красный Базар и колонны обратно.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ, уточняя, что безопасность кортежа обеспечивала подразделение военной полиции миротворческого контингента России.

 


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