Российские миротворцы обеспечили безопасность перевозки стройматериалов и техники по дорогам Арцаха
16:30, 28 Август, 2021
Российские миротворцы обеспечили безопасность при сопровождении колонны большегрузных автомобилей со строительными техникой, материалами и продовольствием для восстановления инфраструктуры населенных пунктов.
Военнослужащие военной полиции сопроводили одну колонну из порядка 50 единиц автомобильной техники по маршруту Шуши - Красный Базар и колонны обратно.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ, уточняя, что безопасность кортежа обеспечивала подразделение военной полиции миротворческого контингента России.
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