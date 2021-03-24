Анонс мероприятий на 30 августа
16:11, Август 28, 2021
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09:31, 27.08.2021
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- 16:30 Российские миротворцы обеспечили безопасность перевозки стройматериалов и техники по дорогам Арцаха
- 16:11 Анонс мероприятий на 30 августа
- 15:57 Арестован ответственный офицер артдивизиона N-ской в/ч АО, участвовавшего в 44- дневной войне
- 15:45 COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая
- 15:19 В возрасте 112 лет умерла старейшая жительница Италии
- 14:55 Франция продолжит борьбу с угрозой ИГИЛ. Макрон
- 14:26 Из-за проникновения тропических потоков температура воздуха в Армении поднимется на 3-4 градуса
- 13:55 У посольства Туркменистана в Кабуле арестованы пакистанцы со взрывчаткой
- 13:27 В дипломатическом корпусе ОАЭ девять женщин-послов. Сегодня в ОАЭ - День эмиратских женщин
- 12:56 ЕС подтверждает готовность содействовать всеобъемлющему урегулированию конфликта НК. Боррель
- 12:40 ЕС и ВОЗ подарили Армении медицинские холодильники для хранения вакцин
- 12:12 Пожар в спитакском детском саду потушен
- 12:06 В Казахстане 29 августа объявлен днем национального траура
- 11:46 В Москве Арарат Мирзоян обсудит с Сергеем Лавровым реализацию трехсторонних договоренностей
- 11:38 Уголовное дело по факту проникновения в Мартакерт азербайджанского военнослужащего передано в СК
- 11:25 Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие
- 11:19 Европейские индексы выросли - 27-08-21
- 11:18 Цены на цветные металлы - 27-08-21
- 11:17 Американские индексы выросли - 27-08-21
- 11:16 Цены на драгоценные металлы выросли - 27-08-21
- 11:15 Цены на нефть выросли - 27-08-21
- 11:03 В Армении зарегистрировано 692 новых случая коронавируса, скончались 16 человек
- 01:36 Мане Тандилян покидает пост министра труда, по соцвопросам и миграции Арцаха
- 01:25 Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили нагорно-карабахский конфликт
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