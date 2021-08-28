Арестован ответственный офицер артдивизиона N-ской в/ч АО, участвовавшего в 44- дневной войне

В результате полномасштабных следственных и иных судебных действий, проведенных в рамках уголовного дела, расследуемого в Главном военном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА, получена достаточная фактическая информация о том, что во время военного положения, объявленного правительством Республики Армения 27 сентября 2020 года, в целях спасения собственной жизни командир артиллерийского дивизиона N-ской войсковой части Армии обороны – майор, проявил бездействие руководства, повлекшее за собой тяжелые последствия.

25 августа 2021 г. последнему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 375 УК РА.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, орган, ведущий производство дела, обратился в суд с ходатайством об избрании содержания под стражей в качестве меры пресечения, которое было удовлетворено 28 августа.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.