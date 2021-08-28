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Россия продолжит перевооружение Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Шойгу

Россия продолжит перевооружение Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Шойгу

События в Афганистане показали, что Организация Договора о коллективной безопасности развивается в правильном направлении.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как передает ТАСС, министр обороны России подчеркнул, что программа перевооружения вооруженных сил стран-участниц ОДКБ Таджикистана, Киргизии и Казахстана будет продолжена. По словам Шойгу, Россия не хочет, чтобы из Афганистана в эти страны проникали боевики или наркотики

 


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