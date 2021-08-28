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COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая

27 августа в Арцахе был проведено 61 тестирование, и по результатам  исследований было зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходит 21 инфицированный.  Состояние здоровья 5 пациентов врачи оценивают как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому. 

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе было обследовано 11470 граждан, из которых 1046 дали положительный результат теста.

 


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