COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая

27 августа в Арцахе был проведено 61 тестирование, и по результатам исследований было зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходит 21 инфицированный. Состояние здоровья 5 пациентов врачи оценивают как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе было обследовано 11470 граждан, из которых 1046 дали положительный результат теста.