COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 4 новых случая
15:45, 28 Август, 2021
27 августа в Арцахе был проведено 61 тестирование, и по результатам исследований было зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом.
Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.
В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходит 21 инфицированный. Состояние здоровья 5 пациентов врачи оценивают как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.
В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе было обследовано 11470 граждан, из которых 1046 дали положительный результат теста.
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