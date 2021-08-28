В возрасте 112 лет умерла старейшая жительница Италии

Старейшая жительница Италии Мария Олива умерла в возрасте 112 лет.

Как передает Арменпресс, агентство ANSA сообщило, что она ушла из жизни у себя дома в городке Пьяцца-Армерина (остров Сицилия), где прожила всю жизнь.

Свой 112-й день рождения Мария отметила 16 апреля. У нее было восемь детей, из которых сегодня живы пятеро, а также 58 внуков и правнуков. В 2018 году она встретилась с Папой Римским Франциском во время его пастырского визита на остров Сицилия.

Теперь титул самой пожилой жительницы Италии переняла Ида Дзоккарато, которую итальянские СМИ называли старейшей жительницей северной области Венето. 24 мая этого года она отпраздновала свой 112-й день рождения.