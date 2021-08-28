Франция продолжит борьбу с угрозой ИГИЛ. Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что угроза, исходящая от террористической группировки «Исламское государство», остается прежней.

Как передает Арменпресс, во время пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Казыми, Макрон добавил, что Франция готова поддержать Ирак в борьбе с "Исламским государством".

«ИГИЛ потеряло территории в 2017 году из-за мужества иракских вооруженных сил и поддержки международной коалиции. Но не следует ослаблять бдительность, поскольку "Исламское государство" все еще остается угрозой. Я знаю, что борьба с терроризмом является приоритетом для вашего правительства», - сказал Макрон, прибывший в Ирак для участия в конференции Партнерства по сотрудничеству в Багдаде. Среди участников конференции лидеры и представители стран Ближнего Востока, а также Японии.

В ходе визита Макрон посетил мечеть в Багдаде, посетит Мосул, встретится с членами христианской общины, посетит местный университет. В заключительной части визита он встретится с главой автономного региона Масудом Барзани в городе Эрбиль в Северном Курдистане.