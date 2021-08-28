Из-за проникновения тропических потоков температура воздуха в Армении поднимется на 3-4 градуса

В связи с проникновением тропических потоков теплого воздуха из регионов Ирака 28-30 августа на всей территории Армении ожидается постепенное повышение температуры воздуха на 3-4 градуса.

Самые высокие температуры будут зарегистрированы 29-31 августа, 1 сентября в низинных районах республики, в частности - в Араратской долине, в ее предгорьях, в долинах Сюника, в Ереване, достигнув +38 ․․․ + 40 градусов. . В указанные дни на всей территории республики ожидается высокая степень пожароопасности. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Во второй половине дня 28 августа, 29-31 августа и 1-2 сентября осадков не ожидается. Ветер юго-западный, скорость 5-10 м / с.

Днем 28-30 августа температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса.

В Ереване 28 августа, 29-31 августа, 1-2 сентября осадков не ожидается.