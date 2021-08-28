В дипломатическом корпусе ОАЭ девять женщин-послов. Сегодня в ОАЭ - День эмиратских женщин

Временный поверенный в делах посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Армения Ахлам Рашид аль Салам дала интервью Арменпресс по случаю празднования Дня эмиратских женщин .

- Госпожа Аль Салами, 28 августа в Эмиратах отмечается как женский день, что означает этот праздник?

- В этом году День эмиратских женщин отмечается в особом контексте, с целью подтвердить роль покойного шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна, заложившего основу для значительного пути женщин в ОАЭ. В период с 2020 по 2021 год ОАЭ добились прогресса в ряде областей - как на национальном, так и на региональном и международном уровнях, причем эмиратские женщины с их беспримерной решимостью находятся в авангарде этих достижений.

- Весьма примечательно видеть Вас, как молодой эмиратской женщины, в роли главы дипломатической миссии. Типичен ли такой подход для эмиратской дипломатии? Какова роль женщин в дипломатии и государственном управлении?

- Подход Министерства иностранных дел ОАЭ к расширению прав и возможностей эмиратских женщин подтверждает видение мудрого руководства ОАЭ, которое выражается в поддержке и расширении прав и возможностей эмиратских женщин - как неотъемлемой части эмиратского общества, а также стимулировании их активной роли в процессе всеобъемлющего развития страны, наряду с мужчинами.

Женщины Эмиратов занимали руководящие должности в дипломатии, эффективно способствуя формированию широкой сети отношений, укрепляя региональные и международные партнерские отношения со всеми странами и помогая нуждающимся обществам, а в исключительных случаях - укрепляя многостороннее и международное сотрудничество.

В настоящее время они занимают различные дипломатические должности в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества, составляя 42,5% персонала, а в дипломатический корпус ОАЭ в настоящее время входят девять эмиратских женщин-послов.

- В каких сферах женщины составляют большинство, насколько они вовлечены в сферу развития науки и технологий?

- Женщины Эмиратов сегодня играют уникальную роль в таких областях национальной экономики, как космонавтика, технологии, машиностроение, различные отрасли медицины.

По данным Совета ученых ОАЭ, доля женщин в IT-сфере составляет 54%, а в науке она достигла 81%, в инженерии - 43%, в здравоохранении - 81%, а в инженерных рабочих местах - 51%.

Женщины Эмиратов активно участвовали в передовых науках, энергетике и здравоохранении. Роль женщин была особенно очевидна в проекте «Зонд надежды», где женщины составляли 34% команды. Они также составляли 80% исследовательской группы, целью которой было предоставить человечеству исчерпывающую информацию о климате Красной планеты и ее различных атмосферных слоях.

Вклад эмиратских женщин в передовую науку особенно значителен в рамках мирной ядерной программы ОАЭ, отмеченной успешным запуском первого энергоблока на АЭС Барака и его успешным подключением к национальной энергосистеме, что знаменует собой доступность в жилых и торговых домах первого мегаватта экологически чистой электроэнергии. Эмиратские женщины составляют почти 20% от общего числа сотрудников Emirates Nuclear Energy Corporation, ее дочерних компаний Nawah Energy Company и Barakah Al Oula Company, что является самым высоким показателем в области ядерной энергетики.

Роль эмиратской женщины была особенно важной в 2020 году. Они были неотъемлемой частью национального реагирования с момента вспышки эпидемии COVID-19, объединяя усилия на национальном и международном уровнях для сдерживания эпидемии. Они доказали свою беспрецедентную роль на оборонительном фронте — роль, которая стала ключом к успеху системы удаленной работы.