ЕС подтверждает готовность содействовать всеобъемлющему урегулированию конфликта НК. Боррель

Заместитель председателя Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррелль направил Арарату Мирзояну поздравительное послание в связи с его назначением министром иностранных дел Республики Армения

Как сообщили Арменпресс в министерстве иностранных дел РА, в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство,

хочу поздравить Вас с назначением на пост министра иностранных дел Армении.

Армения - важный партнер Европейского Союза. Наши отношения значительно активизировались с 2018 года, а вступление в силу 1 марта 2021 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве стало еще одной важной позитивной вехой. Реализация этого соглашения имеет стержневое значение для наших двусторонних отношений, и мы надеемся на продолжение совместной работы в областях, представляющих взаимный интерес, включая демократию, верховенство закона, права человека, создание рабочих мест, возможности для бизнеса, экологию, образование и научные исследования.

Ваше назначение произошло в решающий для Армении момент. После прошлогодних боевых действий я хотел бы подтвердить готовность ЕС внести свой вклад во всеобъемлющее урегулирование, в том числе через специального представителя ЕС на Южном Кавказе, и, где это возможно, поддержать меры по постконфликтному восстановлению и укреплению доверия. В этом контексте мы продолжаем поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ. Кроме того, мы готовы оказать помощь в делимитации границ. Учитывая, что все наши страны продолжают бороться с эпидемией COVID-19, позвольте мне подчеркнуть, что Европейский Союз привержен делу оказания помощи Армении в преодолении этого кризиса общественного здравоохранения и его последствий.

Желаю Вам удачи на Вашей новой, важной должности».