ЕС подтверждает готовность содействовать всеобъемлющему урегулированию конфликта НК. Боррель
Заместитель председателя Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррелль направил Арарату Мирзояну поздравительное послание в связи с его назначением министром иностранных дел Республики Армения
Как сообщили Арменпресс в министерстве иностранных дел РА, в послании, в частности, говорится:
«Ваше Превосходительство,
хочу поздравить Вас с назначением на пост министра иностранных дел Армении.
Армения - важный партнер Европейского Союза. Наши отношения значительно активизировались с 2018 года, а вступление в силу 1 марта 2021 года Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве стало еще одной важной позитивной вехой. Реализация этого соглашения имеет стержневое значение для наших двусторонних отношений, и мы надеемся на продолжение совместной работы в областях, представляющих взаимный интерес, включая демократию, верховенство закона, права человека, создание рабочих мест, возможности для бизнеса, экологию, образование и научные исследования.
Ваше назначение произошло в решающий для Армении момент. После прошлогодних боевых действий я хотел бы подтвердить готовность ЕС внести свой вклад во всеобъемлющее урегулирование, в том числе через специального представителя ЕС на Южном Кавказе, и, где это возможно, поддержать меры по постконфликтному восстановлению и укреплению доверия. В этом контексте мы продолжаем поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ. Кроме того, мы готовы оказать помощь в делимитации границ. Учитывая, что все наши страны продолжают бороться с эпидемией COVID-19, позвольте мне подчеркнуть, что Европейский Союз привержен делу оказания помощи Армении в преодолении этого кризиса общественного здравоохранения и его последствий.
Желаю Вам удачи на Вашей новой, важной должности».
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