ЕС и ВОЗ подарили Армении медицинские холодильники для хранения вакцин

Европейский Союз (ЕС) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 28 августа, передала Министерству здравоохранения Республики Армения более 30 медицинских холодильников, чтобы обеспечить надлежащее хранение вакцин COVID-19 по всей стране.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Армении, подчеркнув, что Европейский Союз, ВОЗ поддерживают Армению, а также правительство Армении в поставке гражданам страны достаточного количества вакцин и скорейшем преодолении эпидемии.

«Для Европейского Союза большая честь сотрудничать с ВОЗ в оказании помощи Армении в укреплении потенциала системы здравоохранения страны для оказания помощи в преодолении эпидемии COVID-19. Холодильники будут служить для хранения вакцин и других медицинских продуктов при стабильной температуре, обеспечивая тем самым более безопасные условия и, таким образом, принося пользу гражданам Армении. Мы должны продолжать терпеливо бороться с этой эпидемией», - сказал Жан Плессингер, временный поверенный в делах Делегации ЕС.

Заместитель министра здравоохранения РА Лена Нанушян, в свою очередь, отметила, что в последние годы учреждения первичной медико-санитарной помощи Армении были переоснащены при поддержке различных организаций, но подаренные холодильники позволят более эффективно организовать ныне перегруженный процесс вакцинации.

При передаче оборудования в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний присутствовали Жан Плессингер, Лена Нанушян, Специальный представитель ВОЗ в Армении Олег Стороженко и исполняющая обязанности постоянного координатора ООН Елена Милошевич.