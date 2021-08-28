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Пожар в спитакском детском саду потушен

Пожар в спитакском детском саду потушен

МЧС РА сообщает, что 27 августа в 21:58 часов в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о пожаре в детском саду в   районе Узбекистан города Спитак.

На место выехали 4 расчета  пожарно-спасательного отряда районного спасательного управления МЧС. 

Как сообщили Арменпресс в МЧС, пожар возник в одноэтажном деревянном здании  детского центра "Шогер" (423 кв/м). 

Пожар был локализован в 23:34 часов, потушен 28 августа в 00:57. 

Сгорел потолок   (около 80 кв/м), внутренние стены (около 100 кв/м).

 


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