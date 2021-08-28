В Казахстане 29 августа объявлен днем национального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 29 августа днем национального траура — в связи со взрывами на складе военной части в Жамбылском районе и гибелью более десятка человек.

Как передает Арменпресс, об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Спасатели проявили настоящий героизм и самопожертвование. Они навсегда останутся в памяти народа», - сказал он.

26 августа на складе воинской части произошло более 10 взрывов, после чего возник пожар, охвативший всю территорию - около 700 квадратных метров. Пострадало более 90 человек, 28 человек в больнице, 6 из них в критическом состоянии.

Точная причина взрыва в настоящее время неизвестна, обсуждаются версии умышленного поджога или саботажа. Возбуждено уголовное дело.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что готов подать в отставку в связи с инцидентом.