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В Москве Арарат Мирзоян обсудит с Сергеем Лавровым реализацию трехсторонних договоренностей

В Москве Арарат Мирзоян обсудит с Сергеем Лавровым реализацию трехсторонних договоренностей

31 августа министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян прибудет с рабочим визитом в Москву для встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт МИД России.

В ходе своего первого зарубежного визита после  назначения  министром ИД Армении,  Арарат Мирзоян обсудит с Лавровым вопросы, связанные с дальнейшими шагами по развитию армяно-российских союзнических отношений в различных сферах, с  расширением сотрудничества в общих интеграционных объединениях - в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также согласованием позиций  в ООН, ОДКБ и других международных организациях.

"Будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, укреплению безопасности и стабильности в регионе ", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

 

 


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