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Уголовное дело в отношении проникшего в Мартакерт азербайджанского военнослужащего передано в СК

Уголовное дело в отношении проникшего в Мартакерт азербайджанского военнослужащего передано в СК

Этап расследования  по уголовному делу, возбужденному 27 августа Службой национальной безопасности Республики Арцах в отношении обнаруженного в городе Мартакерт азербайджанского военнослужащего, завершен  и  на этом основании дело передано в Следственный комитет Арцахской Республики. 

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Прокуратуры Арцахской Республики.

Ведется предварительное расследование.

 

 


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