Уголовное дело в отношении проникшего в Мартакерт азербайджанского военнослужащего передано в СК
11:38, 28 Август, 2021
Этап расследования по уголовному делу, возбужденному 27 августа Службой национальной безопасности Республики Арцах в отношении обнаруженного в городе Мартакерт азербайджанского военнослужащего, завершен и на этом основании дело передано в Следственный комитет Арцахской Республики.
Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Прокуратуры Арцахской Республики.
Ведется предварительное расследование.
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