Уголовное дело в отношении проникшего в Мартакерт азербайджанского военнослужащего передано в СК

Этап расследования по уголовному делу, возбужденному 27 августа Службой национальной безопасности Республики Арцах в отношении обнаруженного в городе Мартакерт азербайджанского военнослужащего, завершен и на этом основании дело передано в Следственный комитет Арцахской Республики.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Прокуратуры Арцахской Республики.

Ведется предварительное расследование.