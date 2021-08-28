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Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие

Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» проинформировало жителей Кабула о том, что в течение следующей недели им придется сдать свое оружие и боеприпасы, а также принадлежащие  государству машины.

Как  передает Арменпресс, боевики пригрозили принять особые меры, если граждане откажутся сдавать оружие. 

По данным Reuters, с аналогичным требованием талибы выступили также 18 августа.

 


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