Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» проинформировало жителей Кабула о том, что в течение следующей недели им придется сдать свое оружие и боеприпасы, а также принадлежащие государству машины.

Как передает Арменпресс, боевики пригрозили принять особые меры, если граждане откажутся сдавать оружие.

По данным Reuters, с аналогичным требованием талибы выступили также 18 августа.