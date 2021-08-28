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Европейские индексы выросли - 27-08-21

Европейские индексы выросли - 27-08-21

МОСКВА, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.37% и составил 15851.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.24% и составил 6681.92 пункта, британский FTSE вырос на 0.32% и составил 7148.01 пункта, а российский RTSI вырос на 1.80% и составил 1664.25 пункта.


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