Цены на цветные металлы - 27-08-21

ЛОНДОН, 28 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.57% и составила 2655.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.32% и составила 9345.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.03% и составила 2308.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.16% и составила 18889.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.63% и составила 33576.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.02% и составила 2995.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43828.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50430.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.