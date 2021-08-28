В Армении зарегистрировано 692 новых случая коронавируса, скончались 16 человек

За сутки в Армении проведено 6995 тестов, по результатам которых подтверждено 692 новых случая заболевания COVID-19. Выздоровели 370 человек, зарегистрировано 16 случаев смерти.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили из Министерства здравоохранения Республики Армения.

«По состоянию на 11:00 часов 28 августа в общей сложности подтверждено 240 953 случая заболевания коронавирусом: из них 225 963 случаев выздоровления и 4812 - смерти. В настоящее время фактическое лечение от коронавируса проходят 9026 пациентов. Всего был выполнен 1 524 481 тест.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев 1152», - говорится в сообщении МЗ РА.