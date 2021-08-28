Мане Тандилян покидает пост министра труда, по соцвопросам и миграции Арцаха

Министр труда и социальной миграции Республики Арцах Мане Тандилян объявил о своей отставке с 1 сентября.

Как передает Арменпресс, Мане Тандилян отметила, что с 1 сентября продолжит службу Арцаху в рамках фонда "Арцах для жизни", благодаря которому в Арцахе будут реализованы многочисленные программы.

«Уважаемые арцахцы, дорогие соотечественники! Время идет, задачи, стоящие перед Арцахом, вступают в новую фазу. Если вы были в Арцахе в последние дни, то заметили, что жизнь в Арцахе нормализовалась в обычном смысле. И это связано с силой решения арцахца жить на своей земле, становясь еще сильнее от ужасающей боли, от чувства долга перед героями, отдавшими жизнь за эту землю. Около восьмидесяти процентов населения Арцаха вернулось в Арцах, чтобы жить. Это означает, что Арцах снимает послевоенное социально-психологическое бремя, встает на путь развития и укрепления, что стало возможным благодаря работе, целеустремленности, ни в коем случае не сломить волю.

Пришло время продвигать долгосрочные программы и обеспечить экономическое развитие.

…

Таким образом, позвольте мне сообщить вам, что, согласно нашей предварительной договоренности с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, мое пребывание на посту министра труда и социальной миграции Республики Арцах подходит к концу. С 1 сентября я продолжу свое служение в Арцахе в рамках фонда «Арцах для жизни».

…

Убеждена: если каждый, кто говорит об Арцахе, хотя бы раз за это время приедет в Арцах, останется здесь, он найдет, чем заняться, и за очень короткое время мы создадим совершенно иную реальность…», - написала Тандилян на своей странице в Facebook.