Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили нагорно-карабахский конфликт

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого был обсужден вопрос карабахского урегулирования.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе.

Достигнута также договоренность о дальнейших контактах на разных уровнях", - говорится в сообщении.