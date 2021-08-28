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Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили нагорно-карабахский конфликт

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили нагорно-карабахский конфликт

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого был обсужден вопрос карабахского урегулирования. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе.

Достигнута  также договоренность о дальнейших контактах на разных уровнях", - говорится в сообщении.


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