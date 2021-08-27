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Силовик-троеборец из Севана Вараздат Акопян установил еще один рекорд Книги рекордов Гиннеса

Силовик-троеборец из Севана Вараздат Акопян установил еще один рекорд Книги рекордов Гиннеса

Севанский силовик-троеборец,   мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по силовому троеборью Вараздат Акопян установил очередной рекорд книги Гиннеса.   

Как сообщили  Арменпресс  в мэрии Севана, Вараздат Акопян одной рукой привел в движение 4 соединенных вагона общим весом 84 тонны. В регистрации рекорда приняли участие мэр Севана Саркис Мурадян, заслуженный деятель физкультуры и спорта, президент Армянской ассоциации рекордсменов книги рекордов Гиннеса Вардан Товмасян, президент Федерации силового троеборья (пауэрлифтинга) РА Гагик Сароян, работники мэрии Севана, спортсмены и любители спорта. Вардан Товмасян, президент Армянской ассоциации рекордсменов  книги рекордов Гиннеса, первым зафиксировал рекорд и поздравил Вараздат

«Первый рекорд в  Книге рекордов Гиннеса Вараздат отметил  в октябре 2019 года, сорвав с места  средним пальцем машину весом 23 тонны и потянув ее на  3 метра 57 сантиметров. Сегодня же его очередное невероятное достижение. Его победы на международных турнирах весьма внушительны, но он продолжает восхищать и удивлять представителей спортивного мира, все больше поднимая спортивную честь города Севан  и Армении в мире. Мы гордимся установленными им весомыми мировыми рекордами», - отметили в мэрии Севана.

 

 

Хосров Хлгатян

 


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