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Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 12 человек

Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 12 человек

Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 12.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на ТАСС, об этом   сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

 "Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек. По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти погибших при ликвидации последствий ЧП.

 

 

 

 


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