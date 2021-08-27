Число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане увеличилось до 12 человек

Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 12.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек. По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти погибших при ликвидации последствий ЧП.