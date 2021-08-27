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Криштиану Роналду перешел в Manchester United

Криштиану Роналду перешел в Manchester United

Нападающий итальянского клуба Juventus  Криштиану Роналду перешел в английский клуб Manchester United. 

Об этом  Арменпресс стало известно  с официального сайта Manchester United.

Отмечается, что подробности сделки будут объявлены позже. 

Роналду играл за Manchester United с 2003 по 2009 год.


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