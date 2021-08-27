Криштиану Роналду перешел в Manchester United

Нападающий итальянского клуба Juventus Криштиану Роналду перешел в английский клуб Manchester United.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта Manchester United.

Отмечается, что подробности сделки будут объявлены позже.

Роналду играл за Manchester United с 2003 по 2009 год.