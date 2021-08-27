Ерем Симонян назначен заместителем руководителя аппарата Главного комиссара по делам Диаспоры
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписал решение о назначении Ерема Симоняна заместителем руководителя аппарата Главного комиссара по делам Диаспоры.
Об этом Арменпресс стало известно с сайта e-gov.am.
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