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Ерем Симонян назначен заместителем руководителя аппарата Главного комиссара по делам Диаспоры

Ерем Симонян назначен заместителем руководителя аппарата Главного комиссара по делам Диаспоры

Премьер-министр Республики Армения  Никол Пашинян подписал решение о назначении Ерема Симоняна заместителем руководителя аппарата Главного комиссара по делам Диаспоры. 

Об этом  Арменпресс стало известно   с сайта e-gov.am.

 


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