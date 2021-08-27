Дорога Капан-Горис открыта. Мэр Капана

Открыт участок дороги Капан-Горис.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил мэр Капана Геворг Парсян.

«Дорога только что открылась, движение скоро будет восстановлено», - сказал Парсян.

Позднее СНБ РА сообщила, что закрытые с 25 августа участки Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар - межгосударственной дороги Горис-Капан вновь открыты. Межгосударственная дорога Горис-Капан открыта для движения всех видов транспорта и свободного передвижения граждан.

Служба национальной безопасности сообщила, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной автодороги Капан-Горис. Позже стало известно, что азербайджанские военнослужащие также перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области РА. По словам мэра Капана Геворга Парсяна, трехсторонние переговоры 26 августа об открытии дороги не дали результатов, дорога осталась закрытой.

27 августа СНБ РА сообщило, что погранвойска СНБ РА и российские пограничники ведут переговоры с азербайджанской стороной об открытии закрытых с 26 августа участков Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар межгосударственной дороги Горис-Капан.

27 августа премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что закрытие азербайджанскими вооруженными силами межгосударственной автомагистрали Капан-Горис противоречит договоренностям, достигнутым в декабре 2020 года.

Закрытие Азербайджаном межгосударственной автомагистрали также повлияло на грузоперевозки из Ирана. Министр экономики Ваан Керобян сообщил журналистам, что из-за закрытия дороги Капан-Горис иранские грузовики не могут добраться до Еревана.