В СНГ обсуждают взаимное признание свидетельств о вакцинации против COVID-19

27 августа Исполком СНГ провел заседание по вопросу о взаимном признании свидетельств о вакцинации населения (иных документов) между государствами-участниками Содружества Независимых Государств.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта Исполкома СНГ.

В консультации приняли участие представители министерств здравоохранения и профильных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Участники встречи поделились информацией о мерах по предотвращению распространения COVID-19 в своих странах, вакцинации населения от коронавирусной инфекции, правилах пересечения границы, практике взаимного признания свидетельств о вакцинации между государствами.

Представители министерств и ведомств подчеркнули заинтересованность во взаимном признании свидетельств о вакцинации, отметив при этом необходимость более детального изучения этого вопроса.