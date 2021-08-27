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В СНГ обсуждают взаимное признание свидетельств о вакцинации против COVID-19

В СНГ обсуждают взаимное признание свидетельств о вакцинации против COVID-19

27 августа Исполком СНГ провел заседание по вопросу о взаимном признании свидетельств о вакцинации населения (иных документов) между государствами-участниками Содружества Независимых Государств. 

Об этом  Арменпресс  стало известно  с сайта Исполкома СНГ. 

В консультации приняли участие представители министерств здравоохранения и профильных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Участники встречи поделились информацией о мерах по предотвращению распространения COVID-19 в своих странах, вакцинации населения от коронавирусной инфекции, правилах пересечения границы, практике взаимного признания свидетельств о вакцинации между  государствами.

Представители министерств и ведомств подчеркнули заинтересованность во взаимном признании свидетельств о вакцинации, отметив при этом необходимость более детального изучения этого вопроса.

 

 

 

 

 

 


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